Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile birlikte Akse Kitap Kahve’yi ziyaret etti. Başkan Büyükakın, “Çayırova Belediye’mizi gençlerimize sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı tebrik ediyorum” dedi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın cazibe merkezlerinden biri haline gelen Akse Kitap Kahve’yi ziyaret etti.

Başkan Çiftçi, ziyarette Akse Kitap Kahve hakkında Başkan Büyükakın’a bilgi verdi. Öğrencilerin özel odalarda ders çalışabildiği, kitap okuyabildiği, ücretsiz internet ve bilgisayar imkanlarından faydalanabildiği, arkadaşlarıyla sohbet edip, deniz manzarası eşliğinde çay kahve içebildiği Akse Kitap Kahve’de, Büyükakın ve Çiftçi, gençlerle sohbet edip, ders çalışan öğrencilere de kolaylıklar diledi.

“NEZİH BİR ORTAM”

Akse Kitap Kahve’nin gençler için önemli bir yer olduğunun altını çizen Büyükakın, “Eskiden kitap okumak için kıraathaneler vardı. Şimdi gençlerin çokça gittiği, kitapla buluştuğu, ders çalıştığı, arkadaşlarıyla sosyalleştiği nezih ve güzel genç mekanlar var. Su anda onlardan birinin içindeyiz. Çayırova Belediye’miz bölgedeki gençlerimize çok güzel, içerisinde 10 bin kitabın olduğu, ders çalışabilecekleri, internete bağlanabilecekleri, arkadaşlarıyla sohbet edebilecekleri, nezih bir ortam yapmış.

“BELEDİYEMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Yaklaşık 10 bin kadar genç de bu mekandan yararlanıyor. Özellikle sınav dönemlerinde 24 saat açık. Çay, kahve içebiliyorlar, kitap okuyabiliyorlar, gerçekten güzel bir imkan. Ben Çayırova Belediye’mizi gençlerimize sunmuş olduğu bu hizmetten dolayı tebrik ediyorum. Hemen yan tarafta yapacağımız Millet Bahçesi’nin içinde bu mekanın benzer özelliklerini taşıyan bir mekan daha yapmış olacağız orayı da Çayırova gençlerinin hizmetine sunacağız. Her şeyi, geleceğimiz olan gençlerimiz için yapıyoruz, onların yarınlara daha iyi hazırlanması için yapıyoruz. Belediyemizi tebrik ediyorum” dedi.