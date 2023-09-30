Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi sınırlarında bulunan Çerkeş Sokak ve çevresini yenilemek için düğmeye bastı.

ANKARA (İGFA) - 53 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile tarihi sokak; dokusu ve mimari nitelik korunarak daha güvenli, ulaşılabilir ve kamusal bir alan hâline getirilecek. Ayrıca, Ankaragücü Kulübü Derneği’nin kurulduğu alan ‘1910 Ankaragücü Meydanı’ olarak yeniden tasarlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin kalbi Ulus’u yeniden cazibe merkezi hâline getirmek için hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekliyor. Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde sürdürülen çalışmaları yürüten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Çerkeş Sokak ve çevresini yenilemek için düğmeye bastı.

Çerkeş Sokak ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi’nin başlayacağını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisinde bulunan Çerkeş Sokak ve çevresini yenileme projemize başlıyoruz. Tarihi ve mimari dokusu korunacak şekilde yenilecek 53 bin metrekarelik alanın aynı zamanda bir bölümü ‘1910 Ankaragücü Meydanı’ olarak yeniden tasarlanacak. Bu sayede Ankaragücü taraftarımız ve tarihimiz yeniden can bulacak” ifadelerini kullandı.