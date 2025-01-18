Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği antik kazı çalışmalarıyla kültürel mirasa sahip çıkıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar doğrultusunda; Nallıhan, Çubuk, Evren, Polatlı, Kahramankazan ilçeleri ile Ulus Tarihi Kent Merkezi sınırlarında bulunan 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Roma Tiyatrosu ve Arkeopark Alanındaki çalışmalarla birlikte toplamda 7 arkeolojik kazıya destek veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te var olan geçmiş uygarlıklara ait pek çok kültürel mirasa sahip çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılından bu yana yapılan antik çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Başkent’in önemli bir antik kent olduğuna vurgu yapan Ödemiş, “Ankara'da var olan geçmiş uygarlıklara ait pek çok kültürel mirasın korunmasına yönelik ciddi anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama hepimizin bildiği gibi Ankara önemli bir antik kent” dedi.