Ankara'da kent içi ulaşıma hizmet veren Başkentray, yolcu taşıma rekoru kırdı. 20 Kasım tarihinde 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekora imza atan Başkentray, açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcu taşıdı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray'ın tüm zamanların en çok yolcu sayısına ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da Ankara'da Başkentray 94 bin 84 yolcu taşıyarak rekor kırdığını belirterek, "Açılışından bu yana ise tam 104 milyon yolcumuza hizmet verdi." dedi.

TCDD Taşımacılık ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ankara'daki ekiplerimiz yolcu taleplerini dikkatle izliyor ve sefer sıklığını buna göre planlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yapılan bu çalışmalar, hem verimli işletmeciliği hem de rekorları beraberinde getiriyor. Bugün Başkentray olmadan kent içi ulaşımı hayal etmek mümkün değil. İyi planlama ve verimli işletme rekorları da beraberinde getiriyor" diye konuştu.