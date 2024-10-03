Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüşmede yeni anayasa süreci ile iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alındığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sonrasında MGK toplantısına başkanlık etmeye geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.