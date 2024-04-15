Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte eskiyen ya da kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını teker teker yenilemeye devam ediyor. Kent genelinde 46 tane taksi durağının yenileme çalışması tamamlanırken, 18 durağın daha ihalesi gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara’daki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern bir hâle getirmek için 2021 yılında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 25 taksi durağının daha yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapılırken, 18 durağın ise ihalesi gerçekleştirildi.

EV KONFORUNDA TAKSİ DURAĞI

İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı yeni duraklar, taksici esnafına ev ortamında çalışma olanağı sunuyor. Klimalı ve kaloriferli modern taksi durakları, esnafın hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn ediliyor.

Semte, konuma, taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları 60, 45 ve 30 metrekare olmak üzere 3 tip olarak tasarlandı.

46 TAKSİ DURAĞI YENİLENEREK HİZMETE AÇILDI

Yenileme çalışmalarına taksici esnafından gelen talep ve belediye ekiplerince yapılan incelemeler doğrultusunda karar veriliyor. Ankara’da bugüne kadar 46 taksi durağının yenilendiğini belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bergil Özdemir, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığımız tarafından, kent kimliğini göz önünde bulundurarak kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını karşılayan taksici esnafımızın Konforlu bir ortamda hizmet verebilmesini sağlayabilmek amacıyla kendi tasarladığımız taksi duraklarımızın imalatına devam etmekteyiz. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 25 adet taksi durağı imalatını gerçekleştirerek taksici esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Taksici esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve yeni duraklarımızı kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“GECEKONDUDAN VİLLAYA TAŞINDIK”

Yeni taksi duraklarına kavuşan Başkentli taksici esnafı, hem soğuk kış aylarında hem de kavurucu yaz sıcaklarında olumsuz hava şartlarından etkilenmiyor. Yakın zamanda yenilenen taksi duraklarından Ihlamur Taksi, Doğukent Taksi ve Farabi Sokak’taki Arsan Taksi Durağı çalışanları hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

-Cemal Beşer: “44 yıldır taksicilik yapmaktayım. Eskiden böyle duraklar yoktu, villa gibi durağımız var. Kışın sıcak, yazın ise serin… Mansur Başkan’ımıza teşekkür ederiz.”

- İlyas Murat: “Eski durağımızın camları küçük olduğu için bunalıyorduk. Kulübe takozların üzerinde duruyordu. Ne kadar soba yaksak da ısınmanın imkânı yoktu. Yazın da sıcaktan kurtulamıyorduk. Biz adeta gecekondudan villaya taşındık. Daha ne isteyelim? Mansur Başkan’a teşekkür ederiz.”

-Aydın Kızıldemir: “30 yıldır taksiciyim. Yeni yapılan duraklarımız ev konforunda çok güzel oldu. Bu duraklarda çok daha güzel koşullarda çalışıyoruz. Diğer durakların da yapılmasını ve esnaf arkadaşların bu konfora kavuşmasını Mansur Başkan’ımızdan bekliyoruz.”

-Fikret Kurter: “Önceki durağımıza göre şimdiki durağımız hem görsellik hem de konfor açısından çok daha güzel. Başkan’ımızdan Allah razı olsun.”

-Mustafa Kemal Bozkurt: “Eski durağımızda elektrik, su ve telefon hattı sorunumuz vardı. Mansur Başkan’ımız bütün mağduriyetimizi giderdi. Mescidimizden mutfağımıza kadar her şeyimiz dört dörtlük.”

-İdris Atmaca: “30 arabamız var, eski durağımıza arkadaşlarla sığmıyorduk. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”