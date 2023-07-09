Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte vektörlerin üreme alanlarının başında gelen bataklık, sazlık, göl ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde BelPlas AŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hem karadan hem de havadan insansız hava aracı ile gerçekleştiriliyor.ANKARA (İGFA) - ABB iştiraklerinden BelPlas AŞ ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sinek, sivrisinek ve haşere artışının önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama seferberliği başlattı. Sulak ve yeşil alanlardaki ilaçlama çalışmaları hem karadan hem de havadan insansız hava aracı ile gerçekleştiriliyor.

VEKTÖRLERE KARŞI HEM HAVADAN HEM DE KARADAN 7/24 MÜDAHELE

Yoğun yağışların ardından havaların da ısınmasıyla birlikte özellikle durgun sular ve yeşil alanlarda üremeye başlayan larva, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkentin dört bir tarafında 57 araç 230 personel ile 7/24 düzenli periyodlarla ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yıl boyunca çalışmalarına devam eden ilaçlama ekipleri, vektör popülasyonunun kontrol altına almak için, ekiplerin tespit ettiği alanlar, Başkent 153 ve mahalle muhtarları tarafından bildirilen alanlarda insansız hava aracı, araç üstü ilaçlama aracı, tulumbalı personel ve gerekli ekipmanlar ile sorunu kaynağından çözmek için yoğun mesai harcıyor.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Başkentte vektör ile etkin bir mücadele gerçekleştirildiğini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şenel, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve BelPlas ile koordineli bir şekilde ilimiz genelinde özellikle durgun su ve bataklık alanlar ile vektör popülasyonunun artış gösterebileceği alanlarda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mücadelemizi alanın ihtiyacına göre hem havadan hem de karadan insansız hava aracı ve diğer ekipmanlarımız ile saha genelinde uygulamaya gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız yaz ayları boyunca aralıksız devam edecek.”

Ekipler ayrıca sulak alanlar, menfezler, süs havuzları, çöp alanları, foseptikler, yeşil alanlar, dereler, ırmaklar, çaylar ve gübrelik alanları da ilaçlıyor.