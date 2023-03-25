Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente gelen depremzede vatandaşlar için Ramazan ayı boyunca Gazi Park’ta iftar sofraları kurarken iftar vaktinde raylı sistemleri kullanan vatandaşlar için de kumanya ikramında bulunacak.ANKARA (İGFA) - Ramazan ayının gelmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de tüm hazırlıklarını tamamladı.Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından Ankara’ya gelen afetzede vatandaşlar için Ramazan ayı boyunca Gazi Park’ta iftar sofrası kurulurken, iftar saatinde raylı sistemleri kullanan vatandaşlar için de kumanya ikramında bulunulacak.

GAZİ PARK’TA İFTAR SOFRASI KURULACAK

Ramazan ayının ilk gününde, depremlerin ardından Başkente gelen vatandaşların ağırlandığı Mamak ilçesi Araplar Mahallesi’ndeki Eserkent Sosyal Konutları’nda kalan 30’u çocuk 200 misafire Gazi Park’ta iftar yemeği programı düzenlendi.

ABB BelPa Genel Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen iftar programı Ramazan ayı boyunca her gün devam edecek ve depremden etkilenen vatandaşlar ağırlanacak.

BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, “Hepinize geçmiş olsun, sabırlar diliyorum. İnanın sadece siz yıkılmadınız, hepimiz yıkıldık ama biz inanıyoruz hep birlikte ayağa kalkacağız. Biz bu depremde tek yürek olduk. Hepimiz Hatay’ız, hepimiz Adıyaman’ız, hepimiz Kahramanmaraş’ız bunu gördük. Allah bize bir daha böyle acılar göstermesin” diye konuştu.

AMACI DIŞINDA KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN EVLERE HİZMET

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftarlık kumanya ikramına da başladı. İftar vaktinde raylı sistemleri kullanan vatandaşların yolda iftarlarını açabilmeleri için özel kumanyalar hazırladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından “Amacı dışında kullanımı ve hijyen sorunlarının önüne geçmek adına iftar çadırı yerine, ihtiyaç sahibi olan engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza evde sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Merkez noktalardaki toplu taşıma bölgelerinde ise iftar öncesi kumanya dağıtımına başladık” açıklamasını yaptı.

Metro ve ANKARAY istasyonlarının çıkışına kurulan kumanya dağıtım noktaları hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, iftarda evlerine yetişemeyecek vatandaşlarımıza metro ve ANKARAY çıkışlarında olmak üzere toplamda 9 bölgede 5 bin kişiye ulaşmasını amaçladığımız kumanyalarımızın içeriğinde hurma, su, sandviç ve meyve suyu yer alıyor. ABB olarak herkese hayırlı Ramazanlar dileriz” dedi.