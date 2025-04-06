TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 16. hafta karşılaşmasında sahasında Gaziantep Basketbol’u 85-77’lik skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2024-2025 sezonu Final Grubu 16. haftasında TOFAŞ, evinde Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Enes Akman, Emir Türkoğlu, Emirhan Serbest beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Efe Postel’in elinden buldu. Emir Türkoğlu, Efe Postel, Emirhan Serbest ve Enes Akman’ın sayılarıyla 4. dakikaya 10-6 önde giren Bursa ekibi, rakip sayılarına Enes Akman, Emir Türkoğlu ve Emirhan Serbest ile karşılık verirken, Yücel Çağın Başaran, Enes Akman ve Efe Postel’in sayıları sonrası ilk çeyrek Berkay Gönül’ün turnike basketiyle 25-21 sona erdi.

İkinci periyodun başında konuk takım 27-27 eşitliği sağlarken, Berkay Gönül ve Kerem Çorumlular’ın sayıları 15. dakikada skoru 35-30’a taşıdı. Emir Türkoğlu’nun üst üste kaydettiği sayılarla 17.30’da 8 sayılık farkı (42-34) yakalayan TOFAŞ BGL Takımı, Kerem Yaldız ve Efe Postel’in basketleriyle soyunma odasına 46-40 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Efe Postel ve Emir Türkoğlu’nun sayılarıyla farkı çift hanelere (52-42) çıkaran TOFAŞ, bu bölümde rakibe 7-0’lık seri verince 23. dakikada fark 3’e indir: 52-49. Bu seriye Efe Postel ile son veren Mavi Yeşilli takım, Emir Türkoğlu, Berkay Gönül, Emirhan Serbest ve Yücel’in elinden bulduğu sayılarla 28. dakikada 13 sayılık fark (66-53) yakaladı. Sonrasında rakibe bir kez daha 8-0’lık seri veren TOFAŞ, son çeyreğe 66-61 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyoda da üç sayılık basketle başlayan Gaziantep Basketbol karşısında rakibin 11-0’lık serisine Emirhan Serbest’in serbest atışıyla son veren TOFAŞ BGL Takımı, Efe Postel’in sayılarıyla 32. dakikada durumu 69-64 yaparken, Efe Postel ve Kerem Çorumlular’ın basketleri 34. dakikada farkı 7’ye çıkardı: 73-66. Kalan bölümde de Berkay Gönül, Emirhan Serbest ve Efe Postel ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 85-77’lik skorla galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol karşısında TOFAŞ’ta Efe Postel 27 sayı; Berkay Gönül 16 sayı; Emir Türkoğlu, 15 sayı ve Emirhan Serbest 11 sayıyla oynadı.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, ligde sıradaki maçını 9 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Galatasaray ile yapacak. Ahmet Cömert Spor Salonu’ndaki maç saat 19.30’da başlayacak.