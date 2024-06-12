Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 2023-24 sezonu birçok hikayeye sahne olurken, özellikle Belgrad’da düzenlenen dörtlü finaldeled zeminin tanıtılmasıyla Avrupa kulüp basketbolunda yeniliklere öncülük etti.BURSA (İGFA) - Önceki 7 sezonda olduğu gibi, BCL'in dijital erişimi yeni boyutlara ulaştı. Sosyal medya ve dijital iletişime ilk günden beri önem veren BCL’in 8’incisezon sonunda elde ettiği rakamlar sürekli büyümenin devam ettiğini gösterirken, Türkiye’den Tofaş 8’inci sezonda sosyal medyada en büyük büyümeyi yaşayan kulüp oldu.

Ligin sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 2,64 milyonu aşarken Instagram ve TikTok, yedinci sezona kıyasla neredeyse yüzde 10 artarak en yüksek büyüme oranına ulaştı.Ancak Facebook, BCL takipçileri arasında en popüler platform olmaya devam etti.

Toplam video görüntüleme sayısı 50 milyondan 58 milyona yükselirken, toplam etkileşim veya bir sosyal medya gönderisiyle yapılan tüm etkileşimlerin toplamı 2 milyondan 2,6 milyona yükseldi. Turnuvanın resmi internet sitesi championsleague.basketball ise sezon başından dörtlü final sonuna kadar yaklaşık üç milyon görüntüleme aldı.

Doğrudan veya dolaylı olarak bu dijital büyümeden en çok faydalananlar ise BCL'de mücadele eden kulüpler oldu.Tofaş 8’inci sezonda en büyük doğrudan büyümeyi yaşayan kulüp olurken Tofaş’ın sosyal medya platformlarındaki takipçi artışı yüzde 53 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Kulübe ait Tik Tok hesabı yüzde binin üzerinde (00) büyüme oranına ulaştı.

2023-24 şampiyonu Unicaja'nın sosyal medyadaki varlığı ise genel olarak yüzde 9 arttı. Bu, büyük ölçüdekulübün Instagram kanalındaki yüzde 23'lük artıştan kaynaklandı.

Sezonu tamamlayan Belgrad’daki dörtlü final ise dijital katılım açısından yılın en önemli etkinliği oldu ve toplam etkileşim bir önceki seneye göre göre yüzde 26 artarak 721 bine ulaştı.