Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, İlkler Şehir Uşak’ı 62-59 mağlup ederek normal sezonun bitimine bir hafta kala adını play-off’lara yazdırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor basketbolda bir üst lige çıkmak için play-off mücadelesi verecek.

Türkiye Basketbol 2’inci Lig B Grubunda yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 17’nci hafta maçında İlkler Şehri Uşak Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçı sarı-siyahlılar 62-59 kazandı. Son saniyesine kadar heyecan dolu geçen karşılaşmayı kazanan taraf olan Büyükşehir Belediyespor normal sezonun bitimine 1 hafta kala play-off’lara katılmayı garantiledi.

17.haftayı galibiyetle geride bırakan Konya Büyükşehir Belediyespor, 28 puanla 2’inci sıraya yerleşti. Sarı-siyahlılar 2022-2023 sezonunun son haftasında 7 Nisan Cuma günü deplasmanda Saray Spor 1953’ün konuğu olacak. Tekirdağ Çorlu Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyespor normal sezonda iç sahada çıktığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet aldı. 9 maçta rakip potalara 637 sayı bırakan sarı-siyahlılar potasında 597 sayı gördü.