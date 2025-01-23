TOFAŞ Basketbol Takımı’nın sahasında 1 Şubat’ta Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasının bilet satışları Biletix’te satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon evinde hiç kaybetmeyen TOFAŞ, sahasında sıradaki lig maçını 1 Şubat Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacak.

Taraftarı önündeki ikinci yarının ilk iç saha maçını kazanarak bu seriyi sürdürmeyi hedefleyen Mavi Yeşillilerin 17. hafta karşılaşmasının bilet satışları biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak bu mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren bilet satışları için açık olacak.