Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezlerindeki bakım, onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Yazın özellikle kıyı şeritlerinde artan nüfus yoğunluğu nedeniyle tüm hazırlıklarını tamamlayan BASKİ, vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlayacak.BALIKESİR (İGFA) - Halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara kesintisiz ve temiz içme suyu, çevreci yaklaşımlarıyla da atık suları sağlıklı bertaraf etmeyi sağlamak için tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 20 ilçenin tümünde çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde 1 milyon 317 bin kişi kapasiteli 32 adet Atıksu Arıtma Tesisi ve 121 adet Atıksu Terfi Merkezi’nde kesintisiz hizmet sağlayan BASKİ, tesislerde bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kaliteli bir atıksu yönetimi olanaklarıyla vatandaşların en iyi hizmetten yararlanabilmesini sağlayan BASKİ, atıksuları mevcutta bulunan ve yapımı tamamlanan kanalizasyon şebeke hatları ile toplayıp terfi merkezlerine ulaştırıyor. Atıksu Arıtma Tesislerinde sağlıklı bir şekilde arıtılan sular sayesinde temiz bir deşarj ile çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor.

YENİ ÜNİTELERLE KALİTE ARTIRILDI

Başkan Akın liderliğinde sahada tam kadro görev yapan BASKİ ekipleri, atıksu arıtma tesislerinde ve terfi merkezlerinde elektrik ve mekanik onarımlarını da tamamladı. Tesis iç-dış temizliklerini ve uyarı güvenlik levhalarını yenileyen ekipler, gaz ve kötü koku yayan kaynaklara koku giderim üniteleri ekledi. Vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için; çalışmalarına aralıksız devam eden BASKİ Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın halkçı yaklaşımıyla vatandaşları kesintisiz hizmetle buluşturuyor.