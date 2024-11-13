Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, su altyapısını güçlendirme çalışmalarına kentin dört bir yanında sürdürülen projelerle vatandaşların su ihtiyacına yönelik yenileme, onarım ve bakım faaliyetleri başarılı bir şekilde yürütülüyor.BALIKESİR (İGFA) - Son dönemde tamamlanan çalışmalar kapsamında Balya ilçesine bağlı Semizköy Mahallesi, Edremit’in Altınkum Mahallesi ve İvrindi ilçesinin Sarıca Mahallesi’nde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Balya Semizköy Mahallesi’nde, 90’lık pompa terfi hattının 300 metre uzunluğundaki bölümü yenilendi. BASKİ ekipleri, hat boyunca gerekli onarımları yaparak suyun sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde mahalleye ulaşmasını sağladı. Bölge halkının uzun süredir beklediği yenileme çalışmaları, altyapı sorunlarının önlenmesi ve su iletiminde aksaklık yaşanmaması adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

ALTINKUM MAHALLESİ’NDE İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI DEPLASE EDİLDİ

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi’nde inşaat temel kazısı sırasında ortaya çıkan içme suyu şebekesi hattı, BASKİ ekiplerinin çalışmalarıyla deplase edildi. Yeni hattın döşenmesiyle birlikte, şebeke altyapısında oluşabilecek risklerin önüne geçilmiş oldu. Böylece inşaat alanındaki çalışma güvenliği sağlanırken, mahalle sakinlerinin de temiz içme suyu teminine yönelik olası kesintilerin önüne geçildi.

Sarıca Mahallesi’nde Depo Temizliği Yapıldı

İvrindi ilçesi Sarıca Mahallesi’nde ise su deposu temizliği gerçekleştirildi. Periyodik olarak yapılan bu temizlik çalışmalarıyla, suyun depolarda hijyenik koşullarda muhafaza edilmesi sağlanırken, bölge halkına sağlıklı içme suyu temin edilmesi konusunda önemli bir adım atıldı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, şehir genelinde su altyapısını iyileştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, hem kısa vadede çözüm sağlayacak hem de uzun vadede kent su altyapısını güvence altına alacak projelere imza atmaya devam edeceklerini ifade etti.