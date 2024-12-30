Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Balıkesir Ovası Sulama Tesisi’nde yürüttüğü kapsamlı bakım ve temizlik çalışmalarıyla sulama altyapısını yeniden canlandırarak bölge tarımına hayat verdi.BALIKESİR (İGFA) - Yaklaşık 210 km uzunluğundaki ana kanal ve kanalet hattına sahip olan tesisin yıllar süren ihmalden dolayı işlevini yitiren su iletim noktaları, BASKİ ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde yeniden işler hale getirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 70 km’lik kanal ve kanalet hattı temizlenerek su iletimindeki kayıp ve kaçaklar önlendi. Bu başarılı operasyon sayesinde hem bölgedeki tarımsal sulama altyapısında önemli bir verimlilik sağlandı hem de su kaynaklarının daha etkin kullanılmasının önü açıldı.

KAYIP VE KAÇAKLARA KARŞI ETKİN MÜCADELE

BASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle sulama hatlarındaki kayıp ve kaçaklar nedeniyle yaşanan su israfının önüne geçmek amacıyla yapılan bu çalışmalar, sürdürülebilir tarım ve su yönetimi açısından büyük önem taşıyor.

SU İSRAFINA GEÇİT YOK

BASKİ yetkilileri, Balıkesir genelinde benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Balıkesir Ovası şehrimizin tarımsal üretiminde hayati bir rol oynuyor. Ancak yıllardır ihmal edilen hatlar, su iletimini neredeyse imkânsız hale getirmişti. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde bu durum tersine çevrildi. 70 kilometrelik hat kullanıma kazandırıldı ve kayıp-kaçak oranı önemli ölçüde azaltıldı. BASKİ olarak, suyun her damlasını korumak ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

Balıkesir Ovasında gerçekleştirilen bu çalışma, BASKİ’nin su yönetimindeki kararlılığını ve çevreye duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Su kaynaklarının verimli kullanımı adına atılan bu adımın, tarımsal faaliyetlere de olumlu yansıması bekleniyor.