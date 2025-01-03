Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), vatandaşlara kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin etme hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesi Fethibey Mahallesi’nde başlatılan içmesuyu dağıtım hattı çalışması başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında bin metre uzunluğunda yeni bir içmesuyu hattı inşa edilerek, bölge halkının su altyapısı güçlendirildi. Yapılan çalışmalar sayesinde ileride içme ve kullanma suyunda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçildi.

BASKİ yetkilileri, sürdürülebilir su yönetimi ve altyapı hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımı benimsediklerini belirterek, benzer projelerin Balıkesir’in 20 ilçesi, 1133 mahallesinde devam edeceğini ifade etti.