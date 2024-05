Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu ve Birlik Sağlık Sen Muğla İl Temsilcisi Abdullah Gül, Muğla halkının can güvenliği ile ilgili TBMM düzeyinde yapılan görüşmelerde Muğla halkı için müjdeli haberlerle döndüklerini açıkladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'da bilim insanlarının açıkladığı gibi 7 üzeri deprem beklenen 15 , fay hattı üzerinde yaşayan 7 ilden biri olduğunu ifade eden BASK Muğla Temsilcisi Abdullah Gül, "Menteşe Devlet Hastanemizin de, Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen raporda 3 bloğunun yıkım kararının, 1 bloğunun güçlendirme ile ancak ayakta kalacağının yer almaktadır. Bu tehlikeyi haber aldığımız ilk günden bu yana bir vatandaşımızın bile tırnağına zarar gelmemesi, Hatay’da yaşanan acıların ilimizde yaşanması adına her platformda mücadele etmeye devam ediyoruz. İnsanlarımızın canları ve deprem siyaset üstü bir konu bilinciyle Ankara’da tüm siyasi partilerimizi ziyaret ettik. Riski ve oluşabilecek vahim can kayıpları ile nasıl önlem alınacağı ile ilgili dosyalarımızı ilettik. Gerek Ak Parti gerekse Cumhuriyet Halk Partisi vekillerimiz duruma çok hassas davranarak anında fraksiyon gösterdiler. Ak Parti Muğla Vekilimiz Sayın Yakup OTGÖZ;Yüzyılın depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken,devletimiz deprem bölgelerinde tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettiğini belirtti. Muğla ‘da tek bir insanımızın canının yanmaması için tüm gücüyle konunun takipçisi olacağını,ilettiğimiz dosyayı Sağlık Bakanımız ile paylaşıp, yapılması planlanan hastanenin hızlandırılması, riskli Menteşe Devlet Hastanesinin yıkılması adına görüşmelerde bulunacağını bizlerle paylaştı. Bu hastanenin tüm blokları yıkılmadan bu risk ortadan kalkmayacağını belirtirken,bu önemli konun yakından takipçisi olacağını söyledi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'da, Muğla halkımızın en ufak zarar görmemesi adına her alanda konun takipçisi olacağını iletti" dedi.

Gül, BASK olarak sağlık çalışanları ile tüm halkın canlarını riske atan doğal afetlerin siyaset üstü bir konu olduğu bilinci ile mücadelemizi tüm platformlarda devam edeceklerini belirterek, deprem konusunda bir kez daha uyardı. "Depremler kapımızda önlem almak elimizde" diyen Gül, "Bu anlamda acilen Menteşe Devlet Hastanesinin faaliyeti durdurularak tahliye edilmesi gerekmektedir" dedi.