Başoğlu Kablo, bünyesindeki erkek personeli bilinçlendirerek, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olayların önüne geçebilmek amacıyla “Kadına El Kalkamaz” dedi ve herkese örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - KADES destekli projelendirilen eğitim, Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından Başoğlu Kablo Bolu fabrikasında düzenlendi.

Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına erkek personelini eğitmeye yönelik adım atan Başoğlu Kablo, 18 Temmuz 2024 tarihinde düzenlediği etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık eğitimi projesine destek verdi.

KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR

Kadına şiddetin bir insanlık suçu olduğunun deklare edildiği eğitimin içeriğinde; şiddetin görenlere şiddetin; çocukların üzerindeki etkisi, anne/çocuk ilişkisine etkisi, baba/çocuk ilişkisine etkisi üzerinde duruldu.

Ayrıca şiddet uygulayan kişiye nasıl müdahale edilebileceği, şiddet uygulayan kişi hakkında alınabilecek tedbirler ve nerelere başvurulabileceği hakkında bilgi verildi.

Başoğlu Kablo çalışanlarına sağladığı sosyal sorumluluk projeleri ile sektöre yeni bir bakış açısı sunuyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratan kurumsal yapısına ilave olarak personelinin eğitim ve kişisel donanımını üst seviyelere taşımanın ülkenin gelişiminde önemli bir itici güç olacağına inanıyor.

Toplum bilinci ile üretim tesislerindeki tüm personellerine sosyal sorumluluk projeleri ile destek destek veren köklü kuruluş, hayatın yapı taşları olan değerlerimizi tüm faaliyetleri ile çalışanlarına aktarmaya devam ediyor.