Bazı basın yayın organlarında yer alan “Başörtüsü takmayı bırakan araştırma görevlisi başka fakülteye sürgün edildi” iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Karabük Üniversitesi’ndeki bir akademisyen hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen araştırma görevlisi kendi kariyer hedefleri doğrultusunda, çalışmakta olduğu Karabük Üniversitesi’nin İlahiyat Fakültesi'nden Felsefe Fakültesine geçmek için başvuru yaptığının altı çizildi.

"Araştırma görevlisi, bu değişikliğin kendi isteği doğrultusunda olduğunu ve kişisel tercihlerinin akademik hayatında bir sorun teşkil etmediğini ifade etmiştir" denilen açıklamada, "Araştırma görevlisi, Karabük Üniversitesi'nin akademik yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde fakülte yönetiminin, kendi akademik gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışma alanına uygun olan bölümde görevlendirildiğini belirtmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.