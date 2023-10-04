Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor güzergâhının kısa, orta ve uzun vadede geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde kararlı olduğuna dikkati çekerek, bunun sağlanması için de büyük projeler üstlenerek hem Orta Doğu hem de Afrika kıtasıyla ortak projeler geliştirmeye odaklanmış durumda olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistanın başkenti Astanada düzenlenen, 6ncı Uluslararası Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Forumuna katıldı.

Bakan Uraloğlu, ilk olarak Orta Asya'daki en büyük nakliye, lojistik hizmetleri ve teknolojileri fuarı olan 26ncı Uluslararası Translogistica Kazakistan-2023 Fuarı'nı gezdi ve yetkililerden ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Fuar alanındaki incelemelerinin ardından forumda konuşan Uraloğlu, "Orta Koridorun önemli bir ayağını tamamlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin ulaşım alanında yeni bir dönemi başlattığını belirterek, Bu hat ile ülkemizden Batıda başta; Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupada birçok noktaya, Doğuda; İran, Afganistan ve Pakistana; Kuzeyde Rusyaya, Orta Asyada; Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çine karşılıklı yük trenleri işletiyoruz" dedi.

ÜLKEMİZ ORTA KORİDOR GÜZERGAHININ GELİŞTİRİLMESİNDE KARARLIDIR

Avrupa-Çin arasındaki ticaret değerinin 2022de 800 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hacim giderek artmaya devam ediyor. Gerek son dönemde yaşanan gelişmeler sebebiyle Kuzey Koridoru yerine Orta Koridoru kullanma isteği, gerekse giderek artan ticaret hacmi, Orta Koridorda yük taşımacılığı hacmini arttırmak için tarihi bir fırsat ortaya koymaktadır. Ülkemiz, Orta Koridor güzergâhının kısa, orta ve uzun vadede geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde kararlıdır. Bunun sağlanması için de büyük projeler üstlenerek hem Orta Doğu hem de Afrika kıtasıyla ortak projeler geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Bir taraftan 2053 Ulusal Master Planımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam ederken bir taraftan da Basra Körfezini Türkiye üzerinden Avrupaya ve Asyaya bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi ile ülkemizin ve keza Orta Koridorun yük potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

HALKALI-KAPIKULE ARASINDA YÜK TRENLERİ İÇİN SEYAHAT SÜRESİNİ YARIYA İNDİRİYORUZ

Türkiye'nin batı sınırına kadar olan mevcut demiryolu hatlarını rehabilite ederek hem yük hem de yolcu taşımacılığında ciddi kapasite artışları sağladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu çerçevede İstanbulda çalışmaları devam eden Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresini yarıya indiriyor, hattın kapasitesini ise 4 katına çıkarıyoruz. Ülke olarak yeni projelerin yanı sıra var olan sistemlerin geliştirilmesi de gündemimizdeki yerini korumaktadır. Daha önce birçok toplantıda defaten değindiğimiz gibi, yük akışını yavaşlatan uygulamalara son vermek, dar boğazları çözmek ve tüm güzergâhın parçalarını adeta tek bir bütün halinde işletebilmek önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Nitekim geçtiğimiz sene kasım ayında imzalanan, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinde Orta Koridorun geliştirilmesi ve darboğazların eşzamanlı olarak giderilmesi üzerine 2022-2027 Yol Haritası bu vizyonu birlikte paylaştığımızın belgesi niteliğindedir. Bunların takipçisi olmalıyız" dedi.