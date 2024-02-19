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Bursa Karacabey'in 4 mil açıklarında geçen Perşembe günü batan 'BATUHAN A' adlı kargo gemisindeki kayıp 5 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları bugünde su üstünden botların yanı sıra su altı görüntüleme ve sonar sistemleriyle devam ediyor.BURSA (İGFA) - 51 metre derinliğe gömülen kargo gemisinin kayıp mürettebatı için Yanal Taramalı Sonar cihazının alan taraması ile şüphelenilen noktalara su altı görüntüleme robotuyla dalış çalışmaları devam ediyor.

Devletin tüm imkanları seferber ederken, kayıp mürettebat için sahada çalışmalar sürüyor.

Kayıp mürettebata ulaşmak için havadan ve karadan alan tarama ile denizden arama kurtarma şeklinde kesintisiz devam eden çalışmaların yürütüldüğü AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da, istişarelerine devam ederken, diğer yandan mürettebatın ailelerini de ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendiriyor.