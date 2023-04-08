Bosch, batarya üretimine yönelik üretim ekipmanı portföyünü, özellikle geri dönüşüm operasyonlarına yönelik donanım ve yazılımı içerecek şekilde genişletti.İSTANBUL (İGFA) - Giderek daha fazla sayıda elektrikli otomobil yollara çıkıyor. Bosch, 2030 yılına kadar Avrupa'da yeni tescil edilen tüm binek otomobillerin yaklaşık yüzde 70'ini elektrikli otomobillerin oluşturacağını tahmin ediyor. Bu, bataryalara ve içerdikleri lityum, kobalt ve nikel gibi hammaddelerin geri dönüşümüne olan talebi artırıyor. Bosch bu amaçla özel makine, ekipman ve yazılımlar geliştirdi.

Bosch Grubu şirketi Bosch Rexroth, REMONDIS’in Bosch Grubu TSR Recycling ile Rhenus Automotive'in ortak girişimi olan Battery Lifecycle Company'e batarya modüllerinin boşaltılması ve sökülmesi için Avrupa'nın ilk tam otomatik sistemini tedarik ediyor.

Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Stefan Hartung, “Elektromobilite, ancak batarya üretimi için yeterli ham madde mevcutsa uzun vadede kendini kabul ettirebilir. Geri dönüşüm burada önemli bir rol oynuyor ve çıktımızı sürdürülebilir bir temele oturtmaya yardımcı oluyor: kullandığımızı yeniden kullanıyoruz ve hammaddeleri geri kazanıyoruz” dedi.

Zorluklar; sınırlı kaynaklar ve geri dönüşüm için artan yasal gereklilikler ile birlikte sayıları giderek artış gösteren elektrikli otomobillerle artıyor. Bosch Rexroth CEO’su Steffen Haack, “Bugün yaptıklarımız yarının rotasını belirliyor. Şu anda araçlarda takılı olan bataryalar 10-15 yıl sonra ömürlerinin sonuna gelmiş olacak. Gerekli geri dönüşüm kapasitesini oluşturmak için bu fırsat penceresini kullanmalıyız.” dedi.

Fraunhofer Sistem ve İnovasyon Araştırma Enstitüsü'ne göre, geri dönüşüm için gereken teknik sistemler 2040 yılına kadar yalnızca Avrupa'da 6 milyar Euro’dan fazla yatırımı gerekli kılacak (Kaynak: Fraunhofer, 2021). Geri dönüşüm bu zahmete değecek: optimum geri dönüşüm, bir bataryanın kimyasal elementlerinin yüzde 95'e kadarını geri kazanabilir ve bunları batarya üretim sürecine geri dönüştürebilir. Bosch tarafından geliştirilen otomatik boşaltma sistemi yalnızca geri dönüşümü basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda verimliliği ve güvenliği de artırır. Bir modülü tamamen boşaltmak sadece birkaç dakika sürer. Sistem farklı batarya tasarımlarını tanıyarak kısa devre ve yangın gibi riskleri en aza indirir.