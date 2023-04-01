Strategy&, 2022’nin son çeyreğindeki bataryalı elektrikli araç satışlarına ilişkin raporunu yayımladı.İSTANBUL (İGFA) - Rapora göre jeopolitik gerginliklere ve yüksek enerji fiyatlarına rağmen, bataryalı elektrikli araç satışları dünya çapında yıllık bazda yüzde 70 arttı.

ABD, incelenen tüm pazarlarda arasında elektrikli araç satışlarında en yüksek yıllık büyümeye ulaşırken hemen ardından Çin ve Avrupa geldi. Türkiye’de ise bataryalı elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 172 artarak 7 bin 743 adede ulaştı.

Strategy& Türkiye Lideri Kağan Karamanoğlu, "Miktar az görülse de Türkiye’de satışlarda bir önceki yıla göre 2 artış kaydedildi. Fişli hibrit araç satışları (PHEV) ise yıllık bazda yüzde 15 artarak bin adede ulaştı. Türkiye’de hibrit araçlar (HEV) yıl boyunca elektrikli araçlar içinde en büyük paya sahip olmaya devam etti ve toplam pazarın yüzde 8’ini oluşturdu” dedi.