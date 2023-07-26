Dünyanın en önemli arkeolojik keşiflerinden Bathonea Antik Kenti, Mercedes-Benz Türk sponsorluğunda gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye ağır ticari araç endüstrisinin öncüsü olarak faaliyet gösteren Mercedes-Benz Türk, tarihi bugüne ulaştırmak ve geleceğe taşımak misyonuyla desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu hedef doğrultusunda Mercedes-Benz Türk, T.C. Cumhurbaşkanlığı kararıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Bathonea Antik Kenti kazı çalışmalarının bu yılki sponsorluğunu da üstlendi.

Bathonea Antik Kenti’nde ilk defa düzenlenen imza töreninde, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin, İstanbul İl Kültür Müdür Yardımcısı Bülent Avnamak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Bathonea Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün kazı çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştılar.

Bathonea Antik Kenti’nin kazı çalışmalarının destekçisi oldukları için duydukları gururun altını çizen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şu açıklamalarda bulundu:

“Eşsiz konumuyla birçok medeniyete ev sahipliği yapan şehrimiz, yer üstünde gördüklerimizin ötesinde yer altında da keşfedilmeyi bekleyen zengin bir mirasa sahip. Biz de Mercedes-Benz Türk olarak bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına destek olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İmalat süreçlerimizin yanında, sosyal faydalarımızla da ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak sosyal fayda çatımızı eğitimin, eşitliğin, kültür sanatın ve sporun #daimayanında olmak üzere belirledik. Bu hedef doğrultusunda da tarihi bugüne ulaştırmak ve geleceğe taşımak misyonuyla desteklerimizi sürdürüyoruz. Bunu da en iyi bildiğimiz şekilde yük ve yolcu taşımacılığından yola çıkarak gerçekleştiriyoruz. Daha önce Truva Antik Kenti’nde olduğu gibi bugün Bathonea’da da aynı özveri ve adanmışlıkla desteklerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu çalışmalar hem İstanbul’un tarih öncesi kronolojisindeki büyük boşlukların doldurulmasına katkı sunacak hem de ülkemize değer katacak.”

Hatırlanacağı gibi Küçükçekmece Gölü havzası içindeki Bathonea Antik Kenti kazıları 2007 yılında yüzey araştırmasıyla başlamıştı.

Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve İstanbul Valiliği’nin maddi desteğiyle 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Prof. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığında bilimsel kazılara çevrilmişti.