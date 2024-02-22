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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı vizyoner projelerinden birinin daha detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Batı Kışla Askeri Alanının bir bölümünü Milli Savunma Bakanlığı ile yapılacak protokol doğrultusunda taşınması ile yerine 100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi yapmayı hedeflediklerini duyuran Başkan Ergün, 850 bin metrekarelik alanda uygulanacak proje içerisinde rekreasyon, spor, gençlik, etkinlik ve piknik alanları bulunacağını müjdeledi. MANİSA (İGFA) - 2009-2014 Manisa Belediyesi, 2014-2024 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 1060 büyük projeyi hayata geçiren Başkan Cengiz Ergün, 16 Şubat Cuma günü Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği Proje Lansman Toplantısında açıkladığı projeleri ile Manisa kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu kapsamda önümüzdeki dönem için hazırladığı vizyoner bir projenin daha duyurusunu yaptı. Batı Kışla Askeri alanının bir bölümü, Milli Savunma Bakanlığı ile yapılacak protokol kapsamında taşınması ile yerine 100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi yapılacak. Başkan Cengiz Ergün, 850 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile vatandaşların aileleri, çocukları ve sevdikleri ile birlikte aynı anda birçok etkinliği bir arada yapabilecekleri yeni bir yaşam alanını daha Manisa’ya kazandıracaklarını müjdeledi.

PROJENİN DETAYLARINI AKTARDI Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün projenin detaylarını da açıkladı. Başkan Ergün, ‘Çok amaçlı bir rekreasyon alanı olarak planlanan 100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesinde; piknik alanları, gezinti alanları, çocuk oyun alanları, gölet, koşu pisti ve bisiklet yolları, basketbol sahaları, voleybol sahaları, tenis kortları, mini golf alanı, kondisyon alanları, çim kayağı pisti, hizmet birimleri, gençlik merkezi, izci kampı, macera parkı, kaykay ve bisiklet parkuru, okçuluk alanı, spor tesisi, hizmet birimleri, kütüphane, açık ve kapalı çalışma alanları ve etkinlik çayırları, seyir terasları, konser alanı, toplanma meydanı, sanat atölyeleri, amfi tiyatro, açık atölye/çalışma alanları, lezzet sokağı, el emekleri çarşısı, anne yemekleri sokağı, sanatçılar sokağı, manisa ürünleri satış birimleri, çocuk oyun alanı, festival alanı, doğa yürüyüşü parkuru, dağ bisikleti parkuru, seyir terasları, tarım atölyeleri bulunacaktır’ dedi.