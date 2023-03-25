Meteoroloji tahminlerine göre, Batı bölgelerinde güneşli hava ile birlikte sıcaklık 20 derecenin üzerine çıkarken, Doğu bölgelerinde kuvvetli yağış, çığ ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz artacağı, doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

TOKAT °C, 16°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar : Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: çok bulutlu, sağanak yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.