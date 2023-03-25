Meteoroloji tahminlerine göre, Batı bölgelerinde güneşli hava ile birlikte sıcaklık 20 derecenin üzerine çıkarken, Doğu bölgelerinde kuvvetli yağış, çığ ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz artacağı, doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar : Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: çok bulutlu, sağanak yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.