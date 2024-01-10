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Batı Karadeniz İnternet Gazetecileri ve Yazarları Cemiyeti yönetim kurulu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.ZONGULDAK (İGFA)- BATİYAC Başkanı Sina Çıladır, 10 Ocak dolayısıyla yayımladığı mesajında Dezenformasyon Yasası”nın yeniden düzenlenmesi ve internet haber portallarından resmi ilan için istenen 6 sigortalı, sarı basın kartı için istenen 4 sigortalı şartının makul zemine çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bugün bizlerin, çalışma hak ve hürriyetlerimizin yasal zeminde kabul edildiği önemli bir gün. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüz kutlu olsun" denilen açıklamada Başkan Çıladır, "Basın demokrasimizin olmazsa olmazlarından biridir. Bu manada bizler, toplumsal gelişmeleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmekteyiz. Bu hayati görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalıştığımıza, çalışırken yaşadığımız zorluklara, harcadığımız emeğe ve gösterdiğimiz gayret aşikârdır. Bilindiği üzere 2023 yılı içerisinde çıkartılan değerli halkımızın dezenformasyon yasası olarak bildiği “İnternet Medya Yasası’nın kimliksiz tabanı biz gazetecileri zora sokmaktadır. Bu yasanın tekrar gözden geçirilerek yeni çıkartılacak iştiallerle mağduriyet giderici hale getirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca yine yasa taslağı gereğince internet sitelerinden istenen 6 çalışan sigortalı hükümlülüğü il, ilçe ve beldeler olarak yeniden güncellenmesi ve sigortalı sayılarının düşürülmesi gerekmektedir. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın ivedi şekilde bu konuyu gündemlerine almaları en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.