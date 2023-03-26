Batman’ın Gercüş ilçesin de bulunan Kırkat Göleti'nde bulunan balıklar yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete geri dönemedikleri için oksijensiz kalarak telef oldu.Express Haber / BATMAN (İGFA) - Konuya ilişkin çevredeki vatandaşlardan alınan bilgiye göre, gölet ve havuz arasında bir set olduğunu ve balıkların yumurtalarını bırakmak için ayrıldıkları gölete geri dönerken bu seti geçemedikleri için binlerce balığın telef olduğu öne sürüldü.

Vatandaşlardan Edip Turgut, balıkları kendi imkanlarıyla gölete taşımaya çalıştığını belirterek, "Bu, benimle tek olacak bir iş değil. Gördüğünüz gibi binlerce balık telef oluyor. Yetkililerden ricamız buna bir çare bulsunlar. Yoksa 3-4 yıl sonra göletimizde balık kalmayacak" diyerek dertlerini dile getirdi.