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Batman’ın Sason ilçesinde Cumhuriyetin 100. Yıl dönümüne özel olarak 100. Yıl İlkokulu ve 100. Yıl Ortaokulu'nun açılışı coşkulu törenle gerçekleşti.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesindeki okulun açılış kurdelesini Sason Kaymakamı Murat Mete ve Batman İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt ve ilçe yöneticileri birlikte kesti.

Açılışta konuşan Kaymakam Mete, “Eğitimde yeni bir çağın başlangıcını simgeleyeceğini umduğumuz okulumuz geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla Sason ilçemize büyük bir katkı sunacak. 24 derslikli okulumuz aynı zamanda bünyesinde anasınıfını da barındırmakta ve yüzlerce öğrencimize kapılarını açmaktadır. Yenilikçi eğitim anlayışı, donanımlı öğretmen kadrosu ve modern eğitim altyapısıyla 100. Yıl İlkokulumuz ve 100. Yıl Ortaokulumuz çocuklarımız için ikinci bir yuva olacaktır. Geleceğe güçlü adımlar atmak için yürüdüğümüz bu yolda açtığımız 100. Yıl İlkokulumuz ve 100. Yıl Ortaokulumuzun tüm Sason Halkımıza hayırlı olmasınıdiliyorum" diye konuştu.