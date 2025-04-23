Eğitim-Bir Sen Batman İl Başkanlığı ve Sason İlçe Temsilciliği'nin organizesiyle Sason ilçesi Yuvarlıçay köyü yakınlarında bulunan meydan yaylasına ters lale doğa yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe 400 eğitimci katıldı.BATMAN (İGFA ) - Batman Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Şehmuz Ünlü, 400 öğretmenle Sason’da ters lale doğa yürüyüşü düzenlediklerini açıkladı. Ünlü, “Son 3 yıldır eğitim ve kültür etkinliklerine ağırlık veriyoruz. Bugün Sason’un ters lalelerini ve muhteşem doğasını arkadaşlarımıza tanıttık. Bu etkinliklerin bir şenliğe dönüşmesini istiyoruz” dedi. Ünlü, desteklerinden dolayı Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar ve ev sahipliği yapan Sason Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı İdris Cihan’a teşekkür etti.

Geldikleri yerin tam bir doğa harikası olduğunu belirten Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, Sason’un güzelliklerini görmek ve göstermek açısından güzel bir etkinliğin organize edildiğini, özellikle Sason Eğitim Bir Sen temsilciliğine ve emeği geçen herkese müteşekkir olduklarını söyledi.

Yürüyüşe katılan Batman Ziya Gökalp ilkokulu müdürü ve Eğitim Bir Sen Batman Şube Sekreteri Zeyneddin Güler, “Gayet güzel bir yürüyüş oldu. İlk defa ters laleyi kendi yerinde ve mekanında görmüş olduk. Biraz zor ve yorucuydu ama gayet de güzeldi” dedi.

Din Kültürü Öğretmeni Nursema Nergiz Kara, “Endemik bitkilerden olan ters laleyi yakından görme imkanına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Hem bu yürüyüş bize iyi geldi bu bahar mevsiminde. Hem de Batman olarak bu güzel nimetlere sahip olduğumuz için çok mutluyum. Ters lalelerimizin ve kültürel değerlerimizin kıymetini bilelim” dedi.

Batman Mehmet Şimşek Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersi Öğretmeni Sümeyye Akgül de sendikanın organizesiyle ilk defa katıldığı bu etkinliğin çok eğlenceli ve verimli geçtiğini, öğretmenlerin moral ve motivasyonu ve eğitim kalitesinin arttırılması için bu tarz etkinliklerin devamını temenni ettiklerini dile getirdi.