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Programın çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Deniz Değirmenci, yazar Özmen’e teşekkür ederken, yazar Özmen, konferanstan sonra öğrencilere “Başarıda Arkadaş Seçimi” kitabını imzaladı.

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Ergünü köyü ortaokulunda okuyan öğrencilere başarıda arkadaş seçimi konferansı verildi. BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde “Başarıda Arkadaş Seçimi” kitabının yazarı Metin Özmen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, arkadaş seçiminin önemi, başarıya etkisi, yanlış arkadaş seçiminin hayata olumsuz etkileri, sosyal medya arkadaşlıkları ve iyi arkadaşlarda bulunması gereken özellikleri paylaştı.

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