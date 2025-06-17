Gazeteci Yazar Metin Özmen Sason’daki okullarda öğrencilerle “Başarı ve Motivasyon” konulu söyleşileri düzenledi.BATMAN /İGFA) - Ergünü, Çalışırlar ve Kınalı ilk ve ortaokullarında söyleşi düzenleyen Özmen, öğrencilere yazdığı kitaplardan ve Sason’da yaşanmış başarı hikayelerinden örnekler vererek başarı ve motivasyonu anlattı.

Özellikle daha önce Sason’un köy okullarında okuyup büyük başarılara imza atan örnek şahsiyetlerin hayatlarından örnekler veren Özmen, başarıya inanmış ve bu konuda samimi olan kişilerin bir gün mutlaka önlerindeki engelleri aşıp başarıyla tanışacaklarını kaydetti.

Söyleşilerin çok verimli geçtiğini söyleyen Ergünü Ortaokulu Müdürü Abbas Demir, Çalışırlar Ortaokulu Müdürü Mustafa Başkurt ve Kınalı Ortaokulu Müdürü Selçuk Sağlam, Yazar Özmen’e teşekkür ettiler.

Köy okullarında okuyan öğrencilerle buluşmanın kendisi için ayrı bir heyecan oluşturduğunu belirten Yazar Özmen, kendisinin köy öğrencileriyle buluşmasına vesile olan Sason Milli Eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, Şube Müdürleri İdris Cihan, Serdar Şahin ve okulu idarecilerine müteşekkir olduğunu söyledi.

Yazar Özmen, söyleşilerden sonra öğrenciler için “Başarıya Götüren Arkadaş” ve “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitaplarını imzaladı.