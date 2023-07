Batman'da Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.BATMAN (İGFA) - Basın mensuplarını dinleyen Başkan Mehmet Şafi Yavuz, 24 Temmuz'da basın mensuplarıyla buluştu.

Toplumsal yaşamın önemli kurumlarından olan basın yayın kuruluşları kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, insanlar arasında düşünce ve kanaat alışverişinin sağlanması ve ülkede sosyal dayanışmanın temini açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Yavuz, basının demokrasinin can suyu olduğunu belirterek, "Basınımıza düşen en büyük ödevlerden biriside içinde yaşadığı toplumun milli ahlaki insani ve kutsal değerlerine saygılı olmaktır. Basın bu noktalara duyarlı olduğu zaman hemen her kesimden destek görür ve toplumun bu kuruma güveni artar. Güvenilir ve güçlü basın ise her yönde gelişmeye büyük katkı sağlar. Basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sason'umuzun hak ettiği yere ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Yavuz ayrıca yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen yaptıkları çalışmalarla ilgili de kısa bilgiler verdi.