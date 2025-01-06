Batman'ın Sason ilçesinde Belediye Başkanı İrfan Demir, ilçede yürütülen doğal gaz altyapı çalışmaları kapsamında kazı yapılan bölgelerdeki yol onarım ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde sahada görevli ekiplerden bilgi alan Belediye Başkanı İrfan Demir, çalışmaların hızla tamamlanarak yolların en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Başkan Demir, doğal gazın ilçeye getirilmesiyle birlikte çevreye duyarlı bir enerji kullanımının sağlanacağını ve kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önüne geçileceğini vurguladı.

Demir, ayrıca doğal gazın vatandaşlar için ekonomik anlamda tasarruf sağlayacağını ifade etti.