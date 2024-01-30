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Batman'ın Sason ilçesinde 65 yaşındaki hastaya 4 saatte ulaşıldı.BATMAN (İGFA) - Batman’ın Sason ilçesine bağlı Akyemiş köyünde rahatsızlanan hastaya saatlik bir çalışmayla ulaşıldı.

Devam eden kar yağışı dolayısıyla yolların sık sık kapandığı Mereto Dağı eteklerindeki köylerden biri olan olan Akyemiş Köyü'nde rahatsızlanan 65 yaşındaki F. Çakar için akrabalarının 112 acil sağlık hizmetleri ekibine durumun bildirilmesi sonrasında ekipler seferber oldu.

İlçe Özel İdare ekipleri 4 saatlik çalışmayla hastayı alarak Sason Devlet Hastanesine ulaştırdılar.

İlk müdahalesi burada yapılan Çakar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.