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Batman Valisi Canalp, yeni yılın ilk ziyaretini Sason'un dağ köylerine yaptı.BATMAN (İGFA) - Batman'da Sason ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yakabağ ve Çınarlı köylerini ziyaret eden Vali Ekrem Canalp, köylülerin sorunlarını yerinde dinledi.

Sason Kaymakamı Murat Mete ile beraber köyleri ziyaret eden Vali Canalp, Yakabağ Köyü Muhtarı Aydın Bulut ve Çınarlı Köyü Muhtarı Nesip Aylanç'tan köylerin genel sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

Daha sonra aynı güzergahlarda bulunan Dikbayır, Dörtbölük, Kaleyolu, Sarıyayla ve Karayön köylerini ziyaret eden Canalp, bu köylerde de vatandaşlarla sohbet etti.

Derince Karakolunu da ziyaret eden Canalp burada bulunan güvenlik güçleriyle sohbet ederek sorunlarını dinledi.