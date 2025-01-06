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Söyleşinin çok verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü Abdulselam Batu ve Müdür Yardımcısı Ünal Bağrıyanık, Özmen’e teşekkür etti.

Okul öğrencileriyle buluşan Özmen, yazmış olduğu “İyilik Yolcularına Altın Hikayeler” kitabından alıntılarla arkadaşlık, adalet, hayvan sevgisi, merhamet, şefkat, sorumluluk, çalışkanlık, anne-babaya saygı, okuma aşkı, anne duası, Peygamber sevgisi, ilim sevgisi, helal lokma gibi konuları işledi.

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