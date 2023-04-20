Batman’ın Beşiri ilçesinde, mezarlık ziyareti sırasında iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyünde mezarlık ziyareti sırasında meydana geldi. Arefe gününde mezarlık ziyaretine giden iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada çeşitli yerlerinden 7 kişi ve olaya müdahale eden 1 jandarma personeli yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kalabalığı dağıtırken, yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.