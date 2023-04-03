Osmanlı Teşkilatı Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü Köyü'nde caminin kütüphanesine kitap yardımında bulundu.BATMAN (İGFA) - Yeni tamamladıkları camide kütüphane, taziye evi, kurs merkezi gibi tam teşekküllü tüm bölümlerin yer aldığını belirten Cami İmam Hatibi Çetin Karakaya, bu kapsamda kurdukları kütüphanede özellikle köyde olup da kitap okuma imkanına kavuşamayan gençlere kitap okuma fırsatı sunduklarını söyledi.

Karakaya, kütüphaneye kitap yardımında bulunan Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan’a teşekkür etti.

Türkiye’nin birçok ilinde ve yurt dışındaki birçok ülkede bulunan temsilcilikleri vasıtasıyla kültürel hizmetlere devam ettiklerini belirten Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan ie, imkanlar ölçüsünde bu tür yardımlara devam edeceklerini kaydetti.