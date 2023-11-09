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Programın verimli geçtiğini belirten Okul Müdürü İzzet Bayram, yazar Özmen’e teşekkür etti.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere Köyü Ortaokulunda okuyan öğrencilere başarıda arkadaş seçimi konferansı verildi. BATMAN (İGFA)- Batman'ın Kozluk ilçesinde yer alan Taşlıdere Köyü Ortaokulunda "Başarıda Arkadaş Seçimi” kitabının yazarı Metin Özmen’in konuşmacı olarak katıldığı konferansta, arkadaş seçiminin önemi, başarıya etkisi, yanlış arkadaş seçiminin hayata olumsuz etkileri, sosyal medya arkadaşlıkları ve iyi arkadaşlarda bulunması gereken özellikler konularına değinildi.

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