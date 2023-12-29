Tahmini Okuma Süresi: dakika

Batman'ın Sason ilçesinde Karşıyaka Kız YBO öğrencileri ve öğretmenleri Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Sason'lu Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesini ziyaret etti.BATMAN (İGFA) - Değerler eğitimi kapsamında öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağlamak amacıyla bu hafta öğrencilerle beraber şehit ailesini ziyaret ettiklerini belirten Okul Müdürü İdris Cihan, öğrencilerle birlikte şehit ailesi ile sohbet ederek dua etti.

Bu tür ziyaretleri sürdüreceklerini belirten öğretmenler, öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağlamak için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

Hatırlanacağı gibi okul öğrencileri geçen haftalarda da öğrencilerle birlikte Sason Devlet Hastanesi'nde yatan çocuk ve yetişkin hastaları ziyaret etmişti.