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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla hayata geçirilen BalBucks, yoğun istek üzerine bir şubesini de BAÜN Çağış Kampüsü’ne açtı. Sömestr tatili dönüşü karşılarında BalBucks’u gören öğrenciler şaşkınlıkları gizleyemedi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yine öğrencilerin yüzünü güldürecek bir sürpriz daha yaptı. Gençlerin, fenomenlerin ve ünlülerin uğrak noktası haline gelen tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı’ndaki BalBucks’ın bir şubesi de Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’ne açıldı. Dünyaca ünlü sıcak-soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara nezih bir ortamda sunması dolayısıyla Türkiye’nin birçok noktasında adından sıkça söz ettiren BalBucks, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU

Sömestr tatili dönüşü kampüse geldiklerinde BalBucks’ı karşılarında gören öğrenci ve öğretmenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öğrenci ve hocalar BalBucks hakkında şunları söyledi: “BalBucks’ın merkezdeki şubesine devamlı gidiyoruz, okul zamanı da müsait oldukça buraya da geleceğiz. Kahveyi çok seven insanlar olarak kahvelerin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ürünler çok taze ve çok kaliteli. Fiyatlarda öğrenciler için çok uygun, tam bir cep dostu. BalBucks’u çok başarılı buluyoruz, yerli bir marka olması da çok güzel. Öğrenciler için vize ve final haftalarında ulaşımı ücretsiz yapması da ayrı bir güzel. Vesile olanlara ve Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ederiz.”