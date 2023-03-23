Bayburt Kırklartepe Barajı'na ilişkin yeni bir gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Bayburt Kırklartepe Barajı’na ilişkin sözleşme bedeli 705 milyon TL olan sulama inşaatını başlattıklarını duyurdu.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "191 bin 256 metre uzunluğa sahip olacak sulama inşaatı tamamlandığında 57 bin 700 dekar zirai arazi suya kavuşacak. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.