Bayburt merkezli düzenlenen ve Erzurum ile Ordu’da 9 şüpheliye ait toplam 16 adreste jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık bin yıllık oldukları değerlendirilen toplam 119 adet sikke, haç ve takı eşyası türünde tarihi eserler ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet el yazması kitap ele geçirildi.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda Kültür Varlıkları Ticareti ve Kaçakçılığına yönelik 3 ilde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yapılan istihbarı çalışmalar ve alınan duyumlar ile Bayburt ili ve çevre illerde izinsiz kazı ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığının tespit edilmesi üzerine geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucu İ.K., S.T., E.G., Ş.Y., İ.P., H.C., S.K., M.A. ve N.Y. isimli şahısların ellerinde tarihi eser bulundurdukları ve bu eserleri satma çabası içerisinde olduklarının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararı ile Bayburt, Erzurum ve Ordu illerinde 9 şüpheliye ait toplam 16 adreste eş zamanlı olarak arama faaliyeti icra edildi. Bayburt ili merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon sonucu yapılan aramalarda Doğu Roma ve Bizans dönemine ait yaklaşık 1000 yıllık oldukları değerlendirilen toplam 119 adet sikke, haç ve takı eşyası türünde tarihi eserler ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet el yazması kitap ele geçirildi. Yapılan aramalarda define aramakta kullanılan alan tarama cihazı, detektör ve çeşitli aparatlara da el konuldu. Operasyon sonucu yakalanan şüphelilerden 7’i jandarmada ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken Ş.Y. ve N.Y. gözaltına alınmalarına müteakip adli makamlara sevk edilmiş olup şüpheli N.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” ifadelerine yer verildi.