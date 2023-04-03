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Kaza, gece saatlerinde Bayburt- Erzincan kara yolu Oruçbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet A. idaresindeki 69 AAH 451 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmail K. yönetimindeki 34 KB 0286 plakalı cip ile çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada cipte sıkışan Mehmail K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

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