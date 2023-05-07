Özellikle pandemiyle beraber gündeme gelen sıfır araç krizi halen devam ederken otomobil sahibi olmak isteyenler için farklı mağduriyetleri de beraberinde getiriyor. Tüketicilerin son günlerde yaşadığı bir diğer mağduriyet ise ‘kapora’ konusu oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Distribütörler ve marka temsilcilikleri yeni gelen otomobillerin lansmanı için milyonlarca lira yatırımla lansmanlar düzenlerken, nihai tüketici bu otomobilleri satın almak adına bayiye gittiğinde “araç yok” cevabıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Bu hayal kırıklığına bir de bayilerin ‘kapora fırsatçılığı’ eklenirken, sıfır kilometredeki bozulan zincir ikinci el araç pazarına da olumsuz yansıyor.

Öyle ki tüketiciler sıfır araca ulaşabilmek adına belirli bir süre beklemeyi kabullenirken; birçok bayi adedi ve geliş tarihi bile belli olmayan araçlar için tüketiciden 50 bin ile 500 bin TL arasında bir kapora alıyor. Fakat anlaşılan fiyat, araç teslim edildiği güne göre değişiyor.

Diğer tarafta 6 Mayıs tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte satıştan kaçınan bayilerin ikinci el araç satış yetki belgelerinin iptal edileceği de paylaşıldı.

6 Mayıs tarihinde satıştan kaçınan bayilerle ilgili çıkan yönetmeliğin ve sıfır araç tüketicisinin yaşadığı problemlerin detaylarına değinen Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “Satışı gerçekleştiren bayi, müşteriden kapora alıyor ve 3-5 ay gibi bir teslim süresi taahhüt ediyor. Araç tedariği sağlanınca aylar öncesinden konuşulan fiyattan değil, teslim tarihindeki yeni zamlı fiyattan satıyor, üstüne bir de bayii fahiş kar marjı koyuyor. Bununla da kalmıyor, üstüne üstlük bir de 50-150 bin TL ekstra aksesuar fiyatı zoraki ekleniyor. Maketten daire satar gibi olmayan otomobilin afaki fiyatlarla satılması ikinci elde de fiyatları artırıyor. Bu düzene karşıyız, artık kesin bir önlem alınması şart. Tüm bunlarla alakalı bugünlerde çıkan yönetmelik değişikliğiyle bayilerin ikinci el yetki belgesi iptal edilmesi hususu kesinleşti.Ancak bayiler ikinci el ticaretini zaten ayrıca kurduğu farklı şirketler üzerinden yapıyor.Bu bile yönetmeliği atlamak için geçerli bir sebep olacak.Yönetmeliğin yeterli olmayacağını, konunun tamamen çözüme kavuşması için kurda ve enflasyonda istikrarı yakalamayı ve üretimin, tedariğin sağlıklı hale gelmesini beklemekten başka çare olmadığını söylemek istiyoruz" diye konuştu.

“MEYDANLAR YİNE STOKÇULARA KALIYOR”

Bayilerin uygulamış olduğu kapora sistemi sonucunda sıfır araçlar nihai tüketiciden ziyade stokçular ile buluşuyor. Bunun önüne geçmek için yönetmeliğe giren 6 ay 6 bin kilometre uygulamasının dikkate alınmadığına ve stokçuların piyasanın dengeleriyle oynamaya devam ettiğine dikkat çeken Karakaş, “Hal böyle olunca, meydanlar stokçulara kalıyor. Sıfır otomobil, nihai tüketicinin değil yatırım kaygısı güdenlerin eline geçiyor. Onlar da kur artışından faydalanarak etikete ciddi miktarda ekleme yaparak otomobili satışa sunuyor. Bayi liste fiyatı 2 milyon TL olan araçların 3,5 milyon TL’ye satışa sunulduğunu artık herkes görüyor. Bu yanlış sisteme kesin önlemlerle bir an evvel bir dur denilmeli" çağrısında bulundu.