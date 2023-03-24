Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği projelerle düzenli olarak son 3 yıldır Teknofest’e katılan İnegöl Belediyesi, Teknofest 2023 için de iddialı. Geçtiğimiz 2 yılda alanlarda derece elde eden Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği 3 proje, 2023 yılında yapılacak Teknofest için finale kaldı.BURSA (İGFA) - Bir yandan şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken bir yandan da gençlerin gelişimine katkı sunan, onların hedefe yürümesine öncülük eden, sağladığı imkanlarla gençlerin kendilerini geliştirmesine ve insanlık yararına projeler üretmesine zemin hazırlayan İnegöl Belediyesi, bu düşünceyle kurulan Baykoca Proje Takımları sayesinde Teknofest’lerde adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek için yola çıkan, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik öneme sahip kurum ve kuruluşların paydaşlığında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest’in son 2 yılında dereceler elde eden İnegöl Belediyesi, Teknofest 2023’e de iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

SON 2 YILDA 2 BİRİNCİLİK

Teknofest 2021’de Baykoca Fezakadı Drone Takımı, “Drone İle Otonom Kaçak Yapı Tespiti Projesi” ile İnsanlık Yararına Teknoloji kategorisinde 1’inci olmuştu. 2022’de ise Samsun’da düzenlenen Teknofest’te Baykoca Proje Takımlarının geliştirdiği “Baykoca Çınar” projesi, Turizm Teknolojileri Lise Kategorisinde 1’inci oldu.

Teknofest 2023 hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyesi’nin 3 proje takımı, hazırladıkları projelerle finalist listesine adını yazdırdı.

Turizm Teknolojileri alanında Baykoca REGA (Rehber Elektrikli Gezi Aracı), Sağlıkta Yapay Zeka alanında çalışmalar yapan Baykoca Sina ve Eğitim Teknolojileri alanında Baykoca Testonom proje takımı projeleriyle finale adını yazdırdı.

PROJELERİN DETAYLARI

Uzun süredir üzerinde çalışmaların sürdüğü Baykoca REGA, 2. Prototipi ile Teknofest 2023 finalisti olarak İstanbul’da İnegöl’ü temsil edecek.

Yapay Zeka Destekli Akıllı Turizm Destinasyonu projesi 2020 yılında başladı. İki önemli alt unsurdan oluşan projede bunlardan ilki yüzde 100 yerli ve özgün konsepte sahip bir elektrikli araç üretilmesi. İkinci alt unsuru ise Turizm 5.0 çalışmalarına uygun turizm tanıtım hizmeti sunacak ve bu elektrikli araca entegre edilecek. Birlikte kompleks üretilecek yüzde 100 yerli Rehber modülünün üretilmesidir. Bu iki unsura dair elektrikli gezi aracımızın ilk prototipi 2021 yılında üretilmiş olup şu an ikinci prototipinin “Rehber” modülüne uygun üretilmesi için endüstriyel tasarım revizesi işlemleri yürütülmektedir.

Teknofest 2023 final sunumu sürecine kadar hem elektrikli aracın hem de turizm tanıtım modülünün yetiştirilmesi planlanmaktadır. Projemizin çıktıları olan elektrikli gezi aracı ve ona entegre turizm tanıtım modülü ile yerli ve yabancı turistlere tarihi ve kültürel mirasımızın interaktif bir şekilde aktarılması ve ziyaretçiler çevrede bulunan cafe restoranların kendilerine uygunluk durumununum görebilecektir amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda dört temel dil becerisine hitap edecek özgün “Görüntülü ve sesli turizm asistanı” tasarımı gerçekleştirmekteyiz. Elektrikli aracımızda tarihi ve turistlik mekânları akıllı sistemler marifetiyle gerek görsel olarak ekrandan görebilecek gerekse işitsel olarak sesli rehber ile dinleyebileceklerdir. Ayrıca gerçek kişi tarafından gerçekleştirilen rehberlik hizmetini ortadan kaldıracak olup dijital rehber hizmeti sunacaktır. Tasarladığımız araç takip sistemi yardımı ile aracın sürekli olarak konumu Turizm modülü tarafından okunur. Uydudan elde ettiğimiz anlık veri akışı ile ulusal ve uluslararası tüm lokasyonlarda “Rehber” ile hizmet verebilmekteyiz.

ERKEN TEŞHİSİ SAĞLAYACAK

Baykoca Testonom takımının hazırladığı “Sürdürülebilir Geri Kazanımlı Akıllı Test Otomatı” da lise seviyesinde eğitim teknolojileri kategorisinde Teknofest elemelerine katıldı ve 96 puan ile Teknofest 2023 İstanbul finallerine kalmaya hak kazandı. Proje kapsamında "Dijital Teşhis Kapsülü (DTK)" üretilecek. DTK’nin kamerası aracılığıyla yakalanan endoskopik görüntüler alınarak işlenirken, eş zamanlı olarak gastrointestinal sistemde belirli konumlarda oluşan gazların konsantrasyonu ölçülebilecek. Böylece intestinal sistemde görülen kanserlerin erken teşhisini kolaylaştıracak; standartlaştırılmış, güvenilir, uygun maliyetli ve yeni bir dijital KRK tanı/tarama yöntemi oluşacak. Hastanın intestinal yapısının iki boyutlu haritalandırmasını yaparak KRK ve olası patoloji konumlarını ve motilite aktivitesi hakkında veri toplamayı; hekime doğru, hızlı ve etkin bir tedavi prosedürü uygulamasında yardımcı olmayı hedeflemekteyiz.

Baykoca SİNA takımının hazırladığı “Sindirim Sisteminde Hastalık Tespit Eden Kapsül” projesi ise üniversite ve üzeri seviyede Sağlıkta Yapay Zeka kategorisinde Teknofest elemelerine katılarak 84,50 puan ile Teknofest 2023 İstanbul finallerine kalmaya hak kazandı.

Eğitimde öğrencinin akademik başarısı üzerinde fark oluşturan eğitim materyallerinin kullanımı oldukça önemli. Test kitabı kullanımı öğrencilere konu üzerinde daha fazla pratik yapma imkânı sağlar. Bu sayede öğrenciler konunun anlamını ve uygulamasını daha iyi kavrar. Tüm bu olumlu durumların dışında test kitaplarının maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle öğrencilerin yeterli ve kaliteli kaynaklara ulaşımı zorlaşmaktadır.

Projenin ana amacı öğrencilerin sınava hazırlık dönemlerinde sıklıkla kullandıkları kütüphane gibi çeşitli eğitim/çalışma ortamlarına geri dönüşümlü test otomatının yerleştirilmesiyle öğrencilerin ihtiyaç duydukları test kitaplarına ulaşmalarını kolaylaştırmaktır.