Türk öğrenciler, Uluslararası Astronomi ve Astrofizik Olimpiyatında (IOAA 2023) 1 gümüş, 3 Bronz madalya; Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’nda da 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜBİTAK BİDEB bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında Astronomi ve Astrofizik dalında ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanlarımız katıldıkları olimpiyatta bayrağımızı gururla dalgalandırdı. TÜBİTAK olarak ilk kez katıldığımız olimpiyatta, Ülkemizi temsil eden öğrencilerden; Tuna Tülümen Gümüş Madalya, Egemen Sarıtekin, Mehmet Öztürk ve Yiğit Karaca Bronz madalya, Kaan Üstün mansiyon ödülü kazandı.” dedi.

89 ülkeden 355 öğrencinin katıldığı 35. Uluslararası Bilgisayar Olimpiyatı’nda ülkemizi temsil eden öğrencilerden; Fatih Solak gümüş madalya, Cengiz Eray Aslan, Çağan Ahmet Yanmaz ve Berke İnan Tol’un bronz madalya kazandığına işaret eden Bakan Kacır, "Ülkemizin bilim dünyasında yarınlarının teminatı olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Tüm bu başarılar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle birlikte, yıllardır ortaya koyduğu siyasi irade ve Türkiye'ye çizdiği vizyon sayesindedir. Şimdi biz uzay alanındaki yetkinliklerimizi çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Uzayı sadece birkaç ülkenin oyun sahası olmaktan çıkarmayı hedeflediğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken en büyük güvencemiz siz gençlerimiz olacaksınız. Bu vizyon ile sistematik ve kararlı bir şekilde gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile gençlere sağladıkları desteğin süreceğini belirten Bakan Kacır, olimpiyatlara katılarak ülkeyi gururlandıran tüm öğrencileri, ailelerini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

MANDAL: GENÇLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, coğrafyamız ve kültürümüzün; gökbilim alanında asırlar önce bütün dünyanın örnek aldığı astronomları, bilim insanlarını yetiştirdiğine, dünyanın ilk ve örnek gösterilen rasathanelerini ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek “Gençlerimizin ilk kez katıldığımız bir organizasyonda elde ettikleri başarılar onlara duyduğumuz güvenin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz TÜBİTAK olarak, gençlerimizi geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmeye ve onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.