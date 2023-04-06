Annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz öğrencilere, kolej düzeyinde, 8 yıl, ücretsiz ve yatılı eğitim imkânı sağlayan Darüşşafaka Cemiyeti, 160 yıldır sürdürdüğü “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuna ramazan ayında katkıda bulunmak isteyen hayırseverleri desteğe davet ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından ve 1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla varlığını sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, yardımlaşmanın ve paylaşmanın en yaygın olduğu ramazan ayında hayırsever kurum, kuruluş ve bireyleri desteğe çağırıyor.

Bugün İstanbul Maslak'taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda Türkiye’nin her köşesinden sınavla belirlenmiş 1.000’e yakın annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, yetenekli çocuğa ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar tam burslu, yatılı, İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, onları yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştiriyor.

Osmanlı’dan günümüze uzanan 160 yıllık tarihi boyunca binlerce çocuğa bir yandan çağın en iyi eğitim olanaklarını sunan diğer yandan da şefkatli bir yuva olan Darüşşafaka, ülkemizin yarınlarını şekillendirecek nesilleri yetiştirmeye devam etmek için bu ramazanda da fitre, zekât ve bayram bağışlarını bekliyor.