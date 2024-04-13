Gölcük Belediyesi’nin Ramazan Bayramı kapsamında Anıtpark’ta hazırladığı oyun alanını dolduran çocuklar, coşku içerisinde doyasıya eğlendiler.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te çocuklar, Ramazan Çocuk Bayramı’nda oyun ve eğlence dolu bir gün yaşadılar. Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark’ta oluşturulan etkinlik alanında çocuklara özel sahne oyunları, mini tiyatro, şişme çocuk oyun parkı ve çeşitli etkinlikler, bayram coşkusunu ikiye katladı. Çocuklar; aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında, gönüllerince oyunlar oynayarak unutmayacakları bir bayram yaşadılar. Alana gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği çocukların eğlencelerine ortak oldu.

BAŞKAN SEZER ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Anıtpark’ta neşeli çocuk seslerinin yankılandığı etkinlikte, çocuklar bir yandan şişme oyun alanında doyasıya vakit geçirirken, bir yandan da çeşitli etkinliklerde bayramın tadını doyasıya yaşadılar. Çocukların aileleri, eğlence dolu etkinlik için Başkan Sezer’e teşekkür ettiler.